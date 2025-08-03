Вступил в силу закон об уголовной ответственности за осквернение воинских мемориалов и захоронений

За осквернение мемориалов и захоронений воинов, расположенных как на территории России, так и за её пределами, теперь предусмотрены серьёзные наказания — штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. Закон вступил в силу сегодня, 3 августа.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул, что уголовная ответственность — это серьёзная, но необходимая мера в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историческую память и разрушают памятники советским воинам, чьими подвигами обеспечена нынешняя свобода.

Фото Анны Корниловой

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