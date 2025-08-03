Вероника Сыромля получила медаль Александра Твардовского

На фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» первый заместитель главы администрации Президента РФ Сергей Кириенко вручил медали Александра Твардовского более чем 20 деятелям культуры. Среди награждённых — известный актёр Андрей Мерзликин, режиссёры Игорь Угольников и Любовь Марецкая, продюсер Григорий Акопян и наша севастопольская звездочка Вероника Сыромля.

Медаль Александра Твардовского, учреждённая Министерством культуры России 16 мая 2025 года, присуждается за значительный вклад в искусство в условиях военных действий, а также за проекты, укрепляющие духовный дух общества. Награда названа в честь знаменитого писателя-фронтовика и автора поэмы «Василий Тёркин», ставшей символом мужества и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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