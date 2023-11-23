Все флоты и Каспийскую флотилию переподчинят непосредственно главкому ВМФ РФ

Все флоты и Каспийская флотилия будут переподчинены непосредственно главкому ВМФ России, эта работа завершается, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Завершается работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии непосредственно главнокомандующему Военно-морским флотом. Это даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок Военно-морского флота в современных условиях», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

В настоящее время Северный флот имеет статус военного округа, остальные находятся в составе военных округов.

По словам Шойгу, «реализация плана деятельности Главного командования Военно-морского флота в текущем году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74 процентов».

Фото: пресс-служба Южного военного округа