В Крыму погиб командир катера Черноморского флота при отражении атаки ВСУ

При отражении атаки морских катеров-камикадзе ВСУ в Крыму погиб командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна» старший мичман Военно-морского флота Денис Никитин, сообщила пресс-служба Черноморского казачьего округа.

«Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб», — говорится в сообщении.

Прощание состоялось в Новороссийске 20 ноября. Никитина посмертно представили к ордену Мужества. У него остались жена и две дочери.