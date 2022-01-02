Вручен первый почетный знак «Родившемуся в городе-герое Севастополе»

Обладательницей стала девочка

Губернатор Михаил Развожаев 1 января вручил первый почетный знак «Родившемуся в Городе-Герое Севастополе». Его обладательницей стала малышка Алина, которую в новом году первой выписали из роддома №2.

Вручая медаль родителям девочки Светлане и Дмитрию Деминым, Развожаев отметил, что хорошо, что нам удалось возродить эту славную традицию.

Традиция вручать памятные медали новорожденным появилась в Ленинграде в начале 1960-х годов. Затем ее поддержали в Севастополе. Медали изготавливали из алюминия и окрашивали в голубой или розовый цвет — для мальчиков и девочек соответственно.

В новогоднюю ночь в Севастополе родились трое малышей. Первым стал мальчик, вес малыша — 3 790 г.

Ольга Сурикова