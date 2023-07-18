В Центре «Мой бизнес» Севастополя пройдет курс повышения квалификации «Пожарная безопасность»

Город
18-07-2023
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Участие бесплатное!

С 1 марта 2022 года вступил в силу новый порядок обучения мерам пожарной безопасности. Лица, ответственные за пожарную безопасность, проходившие ранее пожарно-технический минимум, с 01.03.2022 должны проходить обучение по программам повышения квалификации.

На курсе субъекты малого и среднего предпринимательства:

  • получат актуальную информацию о новом порядке обучения работников организации мерам пожарной безопасности;
  • рассмотрят требования пожарной безопасности для объектов защиты организации, перечень нарушений требований пожарной безопасности;
  • разберут организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации, а также требования к разработке приказов, инструкций и положений по пожарной безопасности.

В результате обучения Вы будете уметь:

  • пользоваться первичными средствами пожаротушения;
  • анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;
  • разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;
  • разрабатывать программы противопожарных инструктажей.

По результатам обучения слушателю выдаётся:

Удостоверение установленного образца о повышении квалификации (для слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование).

Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой Бизнес»

Время и даты: 26-28 июля, 10:00 – 13:00

Важно!

Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:

  • Зарегистрированные в городе Севастополе;
  • Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации;
  • Имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
  • Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/).

Количество мест ограниченно!

Регистрация по ссылке: https://clck.ru/34nxCJ

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Фото: организаторы 

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