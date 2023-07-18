В Центре «Мой бизнес» Севастополя пройдет курс повышения квалификации «Пожарная безопасность»

Участие бесплатное!
С 1 марта 2022 года вступил в силу новый порядок обучения мерам пожарной безопасности. Лица, ответственные за пожарную безопасность, проходившие ранее пожарно-технический минимум, с 01.03.2022 должны проходить обучение по программам повышения квалификации.
На курсе субъекты малого и среднего предпринимательства:
- получат актуальную информацию о новом порядке обучения работников организации мерам пожарной безопасности;
- рассмотрят требования пожарной безопасности для объектов защиты организации, перечень нарушений требований пожарной безопасности;
- разберут организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации, а также требования к разработке приказов, инструкций и положений по пожарной безопасности.
В результате обучения Вы будете уметь:
- пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, обучать работников мерам пожарной безопасности;
- разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;
- разрабатывать программы противопожарных инструктажей.
По результатам обучения слушателю выдаётся:
Удостоверение установленного образца о повышении квалификации (для слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование).
Формат мероприятия: очно, в Центре «Мой Бизнес»
Время и даты: 26-28 июля, 10:00 – 13:00
Важно!
Пройти обучение могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и организации, соответствующие следующим критериям:
- Зарегистрированные в городе Севастополе;
- Ведущие бизнес более года с даты государственной регистрации;
- Имеющие высшее или среднее профессиональное образование;
- Зарегистрированные на Цифровой платформе МСП (https://мсп.рф/).
Количество мест ограниченно!
Регистрация по ссылке: https://clck.ru/34nxCJ
Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
Фото: организаторы