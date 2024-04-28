Посол Литвы в Швеции, бывший глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс намекнул на скорое уничтожение моста через Керченский пролив.

В социальных сетях он опубликовал загадочный пост с изображением моста и снимком, на котором запускается ракета.

Под фотографией было написано: «Если кто-то еще не успел сделать снимок на этом мосту, то еще есть шанс».

Пост прокомментировал дипломат из России, выразив свое мнение, что создателя поста вдохновил твит польского политика Сикорского, благодарившего США за их вмешательство в дела «Северных потоков».

«Когда настанет час суда, они будут сетовать в слезах, отдавая должное своим ошибкам, хотя сегодня лишь бешено лают», — сообщил Полянский.

По сообщениям, Киев готовится к возможной атаке на Крымский мост с применением ракет ATACMS, предоставленных США в рамках нового военного пакета.

Также мониторинговые каналы сообщили сегодня, что по всей видимости в преддверии атак на мост, Киев пытается уничтожить в Крыму целые районы ПВО.