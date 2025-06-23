Погода в Севастополе 23 июня

Погода
23-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Ночью без осадков; утром кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с,

утром, днем северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°,

днем 22…24°.

Фото: Елена Голос

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