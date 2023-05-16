Возле Массандры «Range Rover» влетел в скорую

Сотрудники Госавтоинспекции Ялты проводят проверку по факту ДТП с участием автомобиля

скорой помощи.

ДТП произошло днем на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта вблизи п. Массандра. 58-летний водитель автомобиля «Range Rover» при совершении обгона при повороте направо, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со скорой.

В результате ДТП 21-летняя пациентка, находившаяся в машине СМП, получила травмы и доставлена в больницу.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ольга Сурикова