В караоке-клубе в Евпатории , где отказались ставить гимн России, солировал «Вагнер»

В Крыму разгорелся скандал вокруг караоке-клуба в Евпатории, где женщине не дали исполнить гимн России.

Видео с возмущениями посетительницы увеселительного заведения появилось в Telegram-канале «Крым. Смерш». На нем женщина рассказала, что она является женой участника СВО и хотела свою позицию выразить, исполнив российскую патриотическую песню, но руководством клуба ей было отказано.

«Ребята в основном были в заведении не русской национальности, включая и рабочий коллектив. Мы с компанией сидя за столом, услышали, как парень пел армянскую песню, решили спеть гимн России, на что нам категорически отказали и сказали, что эта песня не соответствует контингенту заведения, что в этом заведении не приемлемо петь патриотические песни Родины! На вопрос, поддерживают ли они СВО, все дружно промолчали. Хотелось бы что бы проверили контингент этого заведения и исключить предательство к нашей стране! — написала женщина в обращении к «товарищу майору».

Буквально на следующий день в караоке-клубе состоялся своего рода концерт, на котором неоднократно исполнялись песни в поддержку ЧВК «Вагнер», а также российские патриотические композиции.

Ольга Сурикова