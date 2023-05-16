В Госдуме предлагают принудительно перемещать граждан из областей с военным положением

В Госдуму внесли поправки в закон, которые позволят «принудительно перемещать граждан» с территорий, где введено военное положение.

Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Поправками также предусматривается «административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента Российской Федерации».

Также в закон вносится возможность, после проведения консультаций с Минобороны и ФСБ, проведение выборов и референдумов на территориях с военным положением или на отдельной их части.

Сейчас военное положение введено в четырех новых регионах России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, в Госдуме единогласно поддержали законопроект, приостанавливающий участие РФ в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.