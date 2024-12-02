Севастополец попытался украсть из магазина четыре бутылки виски

35-летнего мужчину задержали за попытку кражи алкоголя из супермаркета на сумму более 10 тысяч рублей.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в супермаркет за добавочной дозой горячительного. Когда он оказался возле полки с крепким алкоголем, решил не платить, а вынести мимо кассы четыре бутылки виски.

Вора смогла остановить бухгалтер магазина. Она начала преследовать нерадивого покупателя. Мужчина, заметив это, спрятал похищенный товар в кустах. На место происшествия была вызвала полиция.

Теперь ценителю виски грозит до четырех лет лишения свободы.

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Анна Левина