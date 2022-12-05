В Севастополе определили лучших юных спортсменок пилонного спорта

В Севастополе состоялось Первенство города по пилонному спорту, в котором соревновались воспитанницы клубов «TomiriS» и «Шоколад».

Судьи оценивали технические бонусы, сбавки, обязательные элементы, артистизм и хореографию. По результатам соревнований девочки, занявшие призовые места, вошли в состав сборной Севастополя по пилонному спорту.

Спортивный пилон. Дети 6 – 9 лет:

🥇1 место – Елфимова София;

🥈2 место – Кириченко Корделия. Спортивный пилон.

Дети 10-14 лет:

🥇1 место – Слиз Виктория;

🥈2 место – Косикова Екатерина;

🥉3 место – Перькова Валерия.

Спортивный пилон. Юниоры 14 — 17 лет:

🥇1 место – Шевченко Полина-1 место;

🥈2 место – Конохова Полина-2 место;

🥉3 место – Перерва Дарья -3 место.

Напомним, юношеская сборная Севастополя приняла участие во всероссийских соревнованиях «Золотой овал», проходивших в Зеленограде.