ВОЗ признала граждан до 45 лет молодежью

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила обновленную классификацию возрастных групп. Теперь молодежью считаются люди в возрасте от 18 до 44 лет, тогда как средний возраст охватывает диапазон от 45 до 59 лет.

Пожилыми людьми определяются лица в возрасте от 60 до 74 лет, а старыми — от 75 до 90 лет.

Разработка этой классификации основывалась на улучшении здоровья и внешнего вида, увеличении фертильности, сохранении работоспособности и других важных аспектах. Ученые считают, что эти изменения обусловлены повышением интеллектуального уровня населения, что, в свою очередь, способствует замедлению процесса старения организма, написали на сайте организации.

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Ольга Сурикова

Фото: piqsels.com