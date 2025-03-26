Опубликован перечень объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме

Кремль опубликовал согласованный между РФ и США перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме:
Список объектов:
— нефтеперерабатывающие предприятия;
— нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
— дамбы гидроэлектростанций;
— атомные электростанции;
— вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители.
Временный мораторий действует в течение 30 суток с 18 марта по взаимной договорённости и может быть продлён.
Если мораторий нарушает одна из сторон, другая сторона может считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
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Ольга Сурикова