Вот так выглядел 15-летний подросток, напавший с ножом на школу в Ростовской области

Как уже сообщалось, сегодня утром в одной из школ Ростовской области произошло ЧП — ее ученик пришел на уроки с ножом, который прямо на входе пустил в дело.

Именно в этой маске он и попытался пройти в здание, когда был остановлен вахтершей.

С собой у мальчика был кухонный нож, который он с утра взял из дома.

По словам очевидцев, он зашел в школу в маске. Вахтерша сказала ему снять маску, но он отказался и стал ей угрожать. Дедушка, который находился в коридоре, вступился за женщину, после чего парень сказал, что у него нож, и напал на дедушку. У него пять ножевых ранений. По данным «Базы», дедушка привел свою внучку в первый класс.

Когда подросток выбежал на улицу, он кричал, что видит атакующих его «хохлов и поляков».

Сотрудники правоохранительных органов считают, что парень мог принять что-то психотропное, сразу после задержания у него начался эпилептический приступ.

По данным СМИ, он живет с бабушкой, а его родители находятся в разводе. Но накануне он виделся с отцом, который с ранением приехал в отпуск домой.

Ольга Сурикова