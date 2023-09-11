Подросток устроил нападение с ножом в школе в Ростовской области

Инцидент произошел сегодня утром в хуторе Красный Десант Неклиновского района, сообщил губернатор Василий Голубев.

Пострадало четверо взрослых — трое сотрудников школы и родственник одного из учеников. Нападавший скрывался за маской, но уже установлено, что это ученик 9 класса, который страдает психическим заболеванием. Его задержали очевидцы.

«Никто из детей не пострадал. Состояние получивших ранения — легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь», — сообщил Голубев.

Напомним, во время стрельбы в школе в Казани погибли дети.

Ольга Сурикова