Воспитанники севастопольского детского дома получили новогодние подарки

Председатель благотворительного фонда «Путь к победе» Андрей Куринов вместе с ветеранами СВО поздравил воспитанников детского дома №1 с наступающим Новым годом.

Ребятам устроили небольшой праздник и вручили подарки. Новогодние сюрпризы также получили дети участниц волонтерской группы «Узелки Победы», которые плетут маскировочные сети для бойцов.

«От всей души поздравляю маленьких севастопольцев с наступающим Новым годом! – сказал Андрей Куринов. – Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы у ребят был настоящий праздник. Ведь дети – это наше будущее, и мы должны окружить их заботой и вниманием».

Акция прошла при поддержке Федерации бокса России и движения «Здоровое Отечество».

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Кристина Ветер