19 машин столкнулось на трассе «Таврида»

Сообщаются некоторые подробности массвого ДТП, которое произошло сегодня на трассе «Таврида».

В результате столкновения грузовика и легковых автомобилей в общей сложности в аварии участвовали 19 машин. По предварительной информации, три человека получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Авария произошла в районе села Чистенькое, расположенного недалеко от Симферополя. На месте происшествия работают сотрудники крымского управления МЧС России, которые прибыли для оказания помощи и организации ликвидации последствий аварии. В их распоряжении находятся 9 человек и 3 единицы специальной техники.

В МЧС отметили, что на трассе «Таврида» сложные погодные условия: наблюдается туман, а также скользкая дорога, что могло способствовать возникновению аварийной ситуации.

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Кристина Ветер