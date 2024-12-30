Что изменится в жизни россиян с 1 января 2025 года

Адвокат Алексей Панфилов сообщил о важных законодательных изменениях в России, вступающих в силу с 1 января 2025 года.

Минимальная оплата труда увеличится до 22 240 рублей, что улучшит финансовое положение более 4 млн россиян и повлияет на пособия, включая декретные и больничные. МРОТ будет рассчитываться на основе медианной зарплаты, составляя не менее 48% от нее.

Прожиточный минимум также вырастет: 17 733 рубля по стране, 19 329 рублей для трудоспособных граждан и 15 250 рублей для пенсионеров. Новая выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы составит 1200 рублей с ежегодной индексацией.

В налоговой сфере введут пятиступенчатую шкалу НДФЛ с разными ставками в зависимости от доходов. С 1 января также начнет действовать туристический налог от 100 рублей за сутки, заменяющий курортный сбор.

Стандартные налоговые вычеты на детей увеличатся: 2800 рублей на второго и 6000 рублей на третьего. Размер госпошлин вырастет, например, за смену ФИО — до 5000 рублей.

Автоматически на три года продлят срок действия водительских прав, истекающих в 2025 году (исключение — международные права). Также увеличится материнский капитал: до 676 398 рублей на первого ребенка и 893 835 рублей на второго с индексацией на 7,3%, пишут «Известия».