Происшествия

Восемь студентов СевГУ госпитализировали с отравлением

24-01-2020
выпускающий редактор
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Восемь студентов Севастопольского госуниверситета госпитализированы с признаками легкого отравления.
По словам первого проректора СевГУ Дениса Ярыгина плохо стало шести студентам, проживающим в общежитии № 6, и еще два случая зафиксированы в общежитии № 8. Студенты были госпитализированы, одна девушка уже выписалась. Питались студенты в разных местах.

Причины случившегося выясняются, проводятся следственные мероприятия. Специалисты городского департамента здравоохранения и инфекционной больницы взяли все необходимые анализы.

По материалами Управления информационной политики, маркетинга и PR  СевГУ 
 

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