Восемь студентов СевГУ госпитализировали с отравлением

Восемь студентов Севастопольского госуниверситета госпитализированы с признаками легкого отравления.

По словам первого проректора СевГУ Дениса Ярыгина плохо стало шести студентам, проживающим в общежитии № 6, и еще два случая зафиксированы в общежитии № 8. Студенты были госпитализированы, одна девушка уже выписалась. Питались студенты в разных местах.

Причины случившегося выясняются, проводятся следственные мероприятия. Специалисты городского департамента здравоохранения и инфекционной больницы взяли все необходимые анализы.