В ДКР школьникам рассказали о подвигах моряков во время ВОВ

23 января во Дворце культуры рыбаков состоялось тематическое мероприятие «История развития рыбной отрасли в Севастополе».

Школьникам рассказали о развитии рыбного промысла и о значительном вкладе рыбаков и моряков в годы Великой Отечественной войны.

Резников Семен Яковлевич, Щербин Андрей Сергеевич и многие другие: именно благодаря им были

укреплены позиции государственного лова и созданы рыболовецкие колхозы.

С первых дней войны мирные рыболовецкие суда стали боевыми кораблями. Призванные в Красную армию

крымские рыбаки были объединены в военизированную флотилию, которая выполняла задания фронта: обеспечивала отправку эвакуированного населения и оборудования демонтированных предприятий.

Рыболовные суда и их экипажи принимали активное участие в боевых операциях: тралении мин, высадке десантов, доставке боеприпасов и снаряжения, эвакуации раненых.

По материалам отдела информации ДКР

Фото: Е.Мокрецова