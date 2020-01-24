Дети-сироты смогут бесплатно посещать концерты и матчи

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут посещать организации культуры и спорта бесплатно. Изменения коснутся студентов-очников и учащихся средних профессиональных учреждений.

Сегодня, в ходе заседания Правительства под председательством врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, утвержден новый порядок посещения объектов культуры и спорта детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Льготы будут действовать на весь период обучения до возраста 24 лет.

Дети-сироты до 14 лет смогут бесплатно посещать городские учреждения культуры в сопровождении взрослых. При этом взрослому необходимо будет приобретать билет на общих основаниях.

Ребята старше 14 лет смогут самостоятельно посещать концерты и соревнования, необходимо будет предъявить в кассе удостоверение, подтверждающее льготный статус.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: fansfcsevastopol.com