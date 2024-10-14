Восемь человек в Крыму погибли в ДТП за неделю и более сотни водителей садились за руль пьяными

Сотрудники Госавтоинспекции Крыма озвучили итоги недели в цифрах. К сожалению, и на этот раз не обошлось без смертей.

По информации, полученной от Госавтоинспекции Крыма, было зарегистрировано 32 ДТП. В результате столкновений шесть человек погибли, среди которых один несовершеннолетний, 36 человек получили травмы, из них пять детей.

Погибли два пешехода, четыре взрослых и два ребенка получили в результате наезда на них автомобилей травмы.

А теперь вдумайтесь в следующую цифру – аж 148 водителей решились сеть за руль, употребив алкоголь. В этом списке есть и те, кто совершает это нарушение повторно.

Ранее сообщалось о ДТП на трассе «Веселое-Морское» днем.

Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС, в результате столкновения двух автомобилей, одного водителя зажало в салоне. От полученных травм он скончался. Чтобы извлечь тело, спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

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Кристина Ветер