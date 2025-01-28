Волонтеры проекта «Чистая Арктика» помогают убирать севастопольские пляжи от мазута

С 14 января новых выбросов мазута в Севастополе не фиксируется, однако работы по сбору и вывозу загрязненного грунта продолжаются.

Сегодня городские службы и волонтеры активно трудятся в районе Балаклавы.

К местным активистам присоединились участники проекта «Чистая Арктика» из Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Томской, Тульской областей и Москвы.

Они приехали, чтобы поделиться своим опытом и перенять методы очистки галечных пляжей от местных спасателей и добровольцев для дальнейшего распространения.

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Кристина Ветер