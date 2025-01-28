Фильм «Мангул»: Севастополь стал площадкой для драмы с элементами мистики

В Севастополе снимают фильм о ветеране боевых действий под рабочим названием «Мангул». Это драма с элементами мистики и психологического триллера, показывающая, как меняется главный герой после возвращения с фронта.

Продюсер Андрей Скабара рассказал, что в фильме будут яркие боевые сцены, для которых приглашены профессиональные каскадеры и пиротехники. Съемки проходят на заводе «Молот».

Главную роль исполняет актер Владимир Веревочкин. Его герой становится оперативным сотрудником, который расследует исчезновения студентов и возвращается в прошлое, чтобы спасти товарища, оставленного на поле боя.

Актер Юрий Пимкин играет полковника полиции, который учит своих подчинённых быть менее жестокими. Актер Андрей Дзюбан, играющий патологоанатома, отметил, что это его первая роль в мистическом триллере, пишет Первый Севастопольский.

Съёмки начались в Крыму, а также проходят в различных локациях Севастополя, включая улицу Истомина и парк «Федюхины высоты».

Фото Кирилл Шабанов. Федюхины высоты

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Кристина Ветер