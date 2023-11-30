Сбер открыл третий офис в Севастополе

В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции, 38 начал работу третий в городе и седьмой на полуострове офис Сбербанка, обслуживающий розничных клиентов. Отделение расположено в одном из самых густонаселённых районов города, вблизи крупных торговых центров и социально значимых объектов.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Отличительная особенность нового офиса в Севастополе – большая команда сотрудников, которые специализируются на предоставлении услуг Сбера, связанных с недвижимостью. Теперь купить, продать или сдать в аренду недвижимость, оформить ипотеку, зарегистрировать сделку в электронном виде, провести расчеты между покупателем и продавцом можно в Севастополе одном месте – в офисе Сбера на проспекте Октябрьской Революции. Ждем жителей и гостей города в нашем новом отделении!»

Другие офисы Сбера работают на ул. Руднева 13-31 и на пр. Генерала Острякова, 80. На ул. Вакуленчука, 33А располагается специализированный офис по обслуживанию юридических лиц.