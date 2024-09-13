Военкор Евгений Поддубный выписан из московской больницы

Сегодня военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Напомним, что 7 августа журналист был ранен. В его автомобиль прилетел украинский дрон-камикадзе. Поддубный выпал из машины и скатился в кювет.

Из Курска военкора доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве и поместили в реанимацию. Он получил многочисленные травмы и ожоги. Когда журналист пошел на поправку, его перевели в ожоговое отделение и разрешили близким его посещать

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Анна Левина