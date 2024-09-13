В Севастополе на 74% завершено строительство пожарного депо в селе Павловка

Строительство идет по программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Работы планируют завершить до конца этого года.

Пожарное депо будет работать на 15 населенных пунктов: сёла Гончарное, Резервное, Кизиловое, Колхозное, Новобобровка, Озерное, Орлиное, Павловка, Передовое, Подгорное, Родниковое, Россошанка, Тыловое, Широкое и ПГТ Ласпи — это 83 квадратных километра.

Введены 53 новых ставки в ГКУ «Спасательная служба Севастополя».

Площадь нового пожарного депо составит 4 тысячи квадратных метров. На территории организуют 4 въезда и отдельное помещение для мытья пожарных машин.

Сейчас идет внутренняя отделка мастерских, технических помещений для обслуживания автомобилей и пожарных спусков. В депо оборудовано отдельное помещение для мытья и сушки пожарных рукавов, которое имеет высоту 12 метров. Создаются комфортные условия для бригад: комнаты отдыха, душевые, тренажерный зал, сауна и даже небольшой бассейн.

На втором этаже расположены учебные классы, кабинеты и конференц-зал. На крыше поставили зенитные фонари — это архитектурные конструкции, которые позволяют освещать помещения и коридоры при помощи солнечных лучей.

Пожарное депо будет иметь свою котельную, отдельный дизельный генератор и большие емкости для хранения воды.

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Анна Левина