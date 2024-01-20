Воду севастопольцам дадут сегодня с 21:00 до 23:00 

В Севастополе уже второй день перебои с подачей воды.

Сегодня вечером обещали дать в 19:00. Но по технологическим причинам водоснабжение сегодня будет осуществляться с 21:00 до 23:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что сегодня смогли очистить еще один трубопровод, который подает воду на гидростанцию.

Из-за того, что по реке шла очень грязная вода с булыжниками, то они погнули прутья защитной решетки, забили ее камнями, бревнами, мусором и ветками.

«Сейчас у нас заработал водозабор, который подает воду на очистные основного гидроузла питающего город. Сейчас идет наполнение городских гидроузлов для того, чтобы мы могли подать воду в дома», — написал глава города.

Теперь обещается, что водоснабжение сегодня будет осуществляться с 21:00 до 23:00 в Гагаринском, Ленинском, Балаклавском и Нахимовском районах города.

«Даем воду на 2 часа, чтобы побольше аккумулировать воды на гидроузлах к утру. Завтра планируем восстановить штатную подачу воды. Ночь мы будем наблюдать за качеством воды в реке», — добавил Развожаев.

Он пообещал, что в те районы, куда вода не дойдет сегодня, организовывается подвоз воды. График оперативно будет публиковаться в канале Водоканала.

Ольга Сурикова