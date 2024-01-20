Главврача онкодиспансера в Севастополе и директора депздрава будет ждать наказание

Главврач онкодиспансера в Севастополе и директор депздрава понесут наказание после предложения пациентам уехать домой из-за перебоев с водой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ему стало известно о том, что в онкодиспансере из-за перебоев с водоснабжением ряду пациентов предложили уехать домой, либо чтобы родственники привезли воду в больницу.

«Это совершенно недопустимая ситуация. Главный врач онкодиспансера и директор департамента здравоохранения понесут наказание. Поручил провести служебную проверку. Считаю своим долгом извиниться перед пациентами и их родными за такое поведение должностных лиц.

Обращаюсь ко всем пациентам, кто сейчас находится в онкодиспансере: разумеется, никуда ехать не нужно. Подвоз воды уже организован в приоритетном порядке. Почему этого не сделали раньше, тоже разберусь», — написал глава города.

Своему заму Александру Кулагину он поручил срочно проверить остальные больницы. Чтобы повторения такой ситуации не было.