В Севастополе состоялся круглый стол по поддержке предпринимательства в рамках открытия Штаба общественной поддержки

В день открытия Штаба общественной поддержки города Севастополя состоялся круглый стол на тему «Меры поддержки для начинающих и действующих предпринимателей».

Среди почетных гостей мероприятия был депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик, который в своем приветственном слове отметил важную роль открытия штаба общественной поддержки: «Штаб — это ключевая точка сбора для тех, кто стремится к развитию Севастополя и всей страны. Наш город известен своими активными и предприимчивыми гражданами, что и стало основой для возвращения Севастополя в состав России 10 лет назад».

Председатель Севастопольского реготделения «ОПОРА РОССИИ», сопредседатель общественного совета партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Евгений Мангул представил доклад о мерах поддержки для членов организации, акцентируя внимание на отстаивании интересов предпринимателей на всех уровнях. Он подчеркнул, что члены «ОПОРА РОССИИ» могут рассчитывать на помощь в юридических, налоговых и лицензионных вопросах.

Илья Пестерников, бизнес-омбудсмен Севастополя, поделился опытом работы по защите прав и интересов предпринимателей, подчеркивая важность создания благоприятного делового климата.

«Наша задача — не только защищать интересы предпринимателей, но и создавать благоприятные условия для их роста и развития. Мы стремимся к тому, чтобы каждый предприниматель в Севастополе ощущал уверенность в завтрашнем дне и вкладывал силы в развитие не только своего бизнеса, но и всего города», — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе Илья Пестерников.

Также в рамках круглого стола выступили: Константин Пирогов, координатор федерального партпроекта «Единой России» «Предпринимательство»; Наталия Борисова, руководитель Севастопольского фонда поддержки субъектов предпринимательства; Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПАО Промсвязьбанк; Дмитрий Гороховцев, сопредседатель общественного совета Федерального партпроекта «Предпринимательство».

Организаторы круглого стола считают, что мероприятия такого рода способствуют улучшению информированности предпринимателей о своих правах и возможностях, что в конечном итоге способствует стимулированию предпринимательской активности и благоприятно сказывается на экономическом развитии региона.