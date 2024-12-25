Водителям сообщили о работе парковок в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил развожаев рассказал, что во время заседания Правительства обсуждали организацию работы городских парковок.

По его словам, в Севастополе существуют две платные парковочные зоны: в центре города и в Балаклаве.

В центре города парковка будет бесплатной в нерабочие праздничные дни.

Указаны тарифы на парковку: в центральной зоне — 35 рублей в час с 8 до 20 часов, а в Балаклаве — 50 рублей в час с 8 до 22 часов в летний период и с 8 до 20 часов в зимний.

Также сообщается о новых способах оплаты парковки, включая наличные через терминалы (более 800 в городе) и безналичные способы.

Вводится функция постоплаты, позволяющая оплачивать парковку до 23:59 текущих суток с момента въезда.

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Кристина Ветер