Опознать будет сложно — тела погибших в авиакатастрофе в Актау в тяжелом состоянии

Сообщается о числе погибших в результате авиакатастрофы.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев подтвердил, что в авиакатастрофе в Актау погибли 38 человек.

Он отметил, что тела жертв находятся в тяжелом состоянии, в основном обгоревшие. Все тела были собраны и сейчас находятся в морге для дальнейшего опознания.

Также Бозумбаев добавил, что среди выживших нет казахстанцев, за исключением, возможно, одной женщины, которая находится без сознания в больнице. Ее документы пока не удалось найти.

Авария произошла около 09:30 по московскому времени, когда самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании AZAL при заходе на посадку в аэропорту Актау столкнулся с землей в районе восточного побережья Каспийского моря. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

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Кристина Ветер