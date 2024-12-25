Список адресов, где не будет света в Севастополе 26 декабря

«Севкор» сообщает, где не будет света в Севастополе 26 декабря. Для безопасного выполнения неотложных работ будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 08:00 до 12:00

ул. Очаковцев, 19, 21-А.

с 08:30 до 17:30

ул. Междурядная, 1,2-А-1,8-А,2-28(чет),618,1-3,47,50,54;

пер. Междурядный, 5,40-А,32-36(чет),46-48,52,37-А,45-А,41-А,55-А,43,45,53.

с 09:00 до 14:00

пос. 1-е отделение Золотой Балки:

ул. Междурядная 1,3,2-А-1,8-А,2-28(чет),10-1,25,47,50,54, кад.618;

пер. Междурядный 2-14(чет),7,32-36(чет),37-А,40-А,41-А,43,45,45-А,45-А,44-48(чет),52,53,55-А,57;

ул. Лазурная 2-30(чет),1-А,1-Б,9/2,1-27(нечет), кад. 230;

ул. Ахлестина 4-28(чет),3-27(нечет);

шоссе Ялтинское:

СТ «Полет»;

ТСН «Ялтинское кольцо»;

ТСН СНТ «Рубин»;

СТ «Икар», кад.434;

туп. Изумрудный 151;

ТСН СТ «Виктория-Балаклава»;

СНТ «Икар-1»;

ул. Сапунгорская 2, 23, 28, 7-а, 7-17(нечет), 3-б/4, 3-г/4, 5-б, 5/1-б, 25/110, 25/308, 25/31, 25/63, 25/173, 34, 32а.