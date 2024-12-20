Обстрел города Рыльск в Курской области, осуществленный Вооруженными силами Украины, привел к трагическим последствиям, включая среди пострадавших беременную женщину на девятом месяце.

В результате атаки за медицинской помощью обратились девять человек, пятеро из которых были направлены в Курскую областную больницу.

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что среди пострадавших есть также погибшие, в том числе один ребенок.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту террористического акта, связанного с данной атакой. Хинштейн отметил, что украинские боевики целенаправленно нацеливались на мирные объекты социальной инфраструктуры.

В ответ на ситуацию в Рыльск был направлен и.о. заместителя губернатора Андрей Белостоцкий для оказания помощи и координации действий на месте.

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Кристина Ветер