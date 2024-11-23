Водителя, обрызгавшего пешехода, можно привлечь к ответственности

В Севастополь пришла настоящая осень с ливнями, лужами и прочими неудобствами. И, как часто, сейчас мчатся машины и на скорости влетают в лужу, совсем не обращая внимания, что по тротуару иду люди. Так вот водителя ТС, обрызгавшего пешехода, можно привлечь к административной ответственности.

« Если получится доказать, что водитель, управляющий транспортным средством в дождливую погоду намеренно изменил полосу движения, увеличил скорость и въехал в лужу, преследуя цель обрызгать пешехода или группу пешеходов, то есть шанс привлечь его к административной ответственности по статье 20.1. КоАП РФ Мелкое хулиганство. В соответствии с вышеуказанной статьёй административный штраф составляет от 500 до 1000 рублей, а также предусмотрен административный арест на срок до 15 суток», — рассказал в комментариях «Севкору» юрист Дмитрий Бабаев.

Однако, чтобы доказать намеренность действий обидчика, придется потрудиться. Юрист уточнил, что необходимо предоставить фото или видео с камер, на которых будет зафиксирован момент, когда автомобиль обрызгал пешехода. Найти и заручиться показаниями свидетелей. Получить чеки за химчистку или ремонт имущества пострадавших в результате действий водителя.

Среди маловероятных сценариев наших реалий, это разрешить конфликт на месте— водитель может сам предложить компенсировать ущерб.

«В ином случае за возмещением ущерба нужно отправляться в суд, а для привлечения к административной ответственности — в полицию. Если дело дойдёт всё же до иска, то суд чаще всего встаёт на сторону пешехода и водителя обяжут возместить причинённый ущерб — компенсировать стоимость испорченной одежды или имущества, а если удастся доказать что он действовал намеренно, с умыслом — то его ещё и оштрафуют», — заключил наш собеседник.

Он, а вместе с ним и мы, призываем всех участников дорожного движения относится друг к другу с уважением.

Ольга Сурикова

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