Девять лет назад, в ночь на 22 ноября 2015 года, в Крыму и Севастополе наступил блэкаут

Девять лет назад украинские радикалы из запрещенного в России «меджлиса»* взорвали электроопоры высоковольтной линии в Херсонской области, по которой электричество поступало в Крым. Полуостров был обесточен до мая 2016 года пока не был построен энергомост из Кубани.

Однако энергоблокада сплотила севастопольцев и крымчан еще больше, многие вспоминают это время как самое теплое и душевное в их жизни. Вернулись душевные разговоры на кухне при свечах, настольные игры, чтение книг, дети стали больше проводить времени на улице, соседи устраивали совместные приготовления пищи во дворах на костре. У кого был генератор, приглашали других зарядить телефоны, выпить чаю, погреть детское питание.

Со всей России в Севастополь и Крым стали присылать энергоустановки. Регион подстроил свою жизнь под веерные отключения света.

Энергоблокада только сплотила нас и еще больше укрепила нашу уверенность в правильности выбора, сделанного в марте 2014 года.

А вы помните, как вы проводили время во время блэкаута? А на улица появлялись огромные надувные башни освещения— мобильные мачты.

«Меджлис крымскотатарского народа»* – запрещенная в России организация, признанная экстремистской Верховным судом РФ.

Ольга Сурикова

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