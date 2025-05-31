Водителя-нарушителя привлекли к ответственности за повреждение бордюра ради объезда пробки

Крым
31-05-2025

Сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях видеоролик, на котором зафиксирован случай нарушения Правил дорожного движения в Симферополе. На кадрах видно, как водитель автомобиля, пытаясь избежать затора, специально повредил бордюрные камни.

Правоохранительные органы установили, что виновным является ранее судимый симферополец 38 лет. 

Нарушитель выплатит штраф в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, суд вынес постановление о применении к нарушителю наказания в виде 12-дневного административного ареста по статье 20.1. КоАП РФ  (Мелкое хулиганство).

Фото: Скриншот видео из социальных сетей

 

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