Куда сходить с ребенком в день детства

К Международному дню защиты детей музеи, парки развлечений и культурные пространства приготовили увлекательную праздничную программу для юных жителей.

Уже в 11:00 в экопарке «Лукоморье» начнётся концертно-развлекательная программа «Ребята севастопольской прописки». Здесь вас ждёт захватывающий квест «Сердце родного дома», яркие шоу-программы, мастер-классы, выставка изделий народных умельцев и даже беспроигрышная благотворительная лотерея.

Юные посетители музея-заповедника «Херсонес Таврический» узнают тайны античного театра, монетного двора и порта древнего Херсонеса. А победители квеста получат сладкий приз. На площади у центральной входной группы пройдут весёлые игры и конкурсы. Посещение для детей до 16 лет бесплатно в сопровождении взрослого.

Кроме того, малыши смогут бесплатно посетить Алуштинский аквариум, Алуштинский, Бахчисарайский, Евпаторийский парки миниатюр, музей электричества «Тесла» в Алуште и «Галерею иллюзий», «Пандориум» в Симферополе, Ялтинский крокодиляриум, Ялтинский океанариум. Но самое главное — там будет много-много мороженого. Его будут раздавать в 10:00 в Алуштинском парке миниатюр, в 12:00 – в Бахчисарайском парке миниатюр, Ялтинском океанариуме и симферопольском «Пандориуме».

Музей под открытым небом «Поляна сказок» в Ялте готовит увлекательную программу для детей. Аниматоры, спектакли, шоу мыльных пузырей и многое другое можно будет посетить бесплатно с 11:00 до 15:00.

Для юных евпаторийцев и гостей города пройдет бесплатная детская экскурсия по туристическому маршруту «Малый Иерусалим». Требуется предварительная регистрация здесь.

Карадагский заповедник также распахнет свои двери для юных посетителей. В Мемориальном парке Т.И. Вяземского в 12:30 ярмарка конкурсов «Карадагский Торжок» ждет всех желающих. Только представьте: выполнив необычные задания, ребята заработают настоящие «карадагские червонцы», на которые можно приобрести вкуснейшие лакомства и сувениры прямо на месте!

А в Музее Истории и Природы Кара-Дага в 13:30 пройдет бесплатная экскурсия для детей. Взрослым же предоставляется доступ по льготному детскому тарифу – всего лишь 200 рублей.

В столице Крыма в 16:00 состоится экскурсия в пожарную часть. Малыши осмотрят гараж, узнают о специальной технике и даже смогут посидеть в кабине машины и примерить форму и каску. Всё это совершенно бесплатно, но обязательна предварительная регистрация вот тут .

В Парке имени Гагарина в 13:30 пройдет квест «Город С.» для детей старше 7 лет. Команда-победитель получит приз.

А в 15:00 для малышей на сцене Крымской ассоциации индустрии развлечений у озера пройдёт спектакль «Золотой цыплёнок».

Улыбки, смех и море позитивных эмоций гарантированы каждому!

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