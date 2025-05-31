В «Водоканале» отчитались о завершении работ по водоснабжению на третьем гидроузле.

Город
31-05-2025

Сейчас идет наполнение системы. 

Первый этап работ включал в себя замену запорной арматуры, обратного клапана, а также  подготовку к установке нового насосного агрегата. 

Ранее (https://t.me/SKorrespondent/32628) севастопольцев предупреждали об ограничении в водоснабжении.

Фото: Правительство Севастополя

 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

 