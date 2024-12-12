Водители, готовьтесь, с 1 января существенно вырастут штрафы

Госдума Российской Федерации утвердила поправки, которые приведут к значительному увеличению штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Согласно новым изменениям, штрафы за превышение установленной скорости движения и за отсутствие пристегнутого ремня безопасности вырастут на 50%. Это решение направлено на повышение безопасности на дорогах и снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, значительно увеличится штраф за управление автомобилем в состоянии опьянения: он возрастет с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Это изменение подчеркивает серьезность подхода к борьбе с пьяной ездой, которая остаётся одной из основных причин аварий на дорогах.

Также стоит отметить, что с введением новых поправок изменится и система скидок на оплату штрафов. Ранее водители имели возможность получить скидку в 50% при оперативной оплате штрафа. Теперь этот процент снижен до 25%, что может повлиять на поведение водителей в отношении своевременной оплаты штрафов.

Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года. Ожидается, что увеличение штрафов и снижение скидок на их оплату станут дополнительными мерами, направленными на улучшение дисциплины на дорогах и снижение числа нарушений ПДД, что должно в конечном итоге способствовать повышению безопасности всех участников дорожного движения.

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Кристина Ветер