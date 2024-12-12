Погиб еще один участник СВО

Сегодня попрощались с гвардией рядовым Сергеем Сергеевичем Королевым.

Он родился в Сочи и стал частью легендарной бригады морской пехоты. Сергей служил на Северном Кавказе и вновь заключил контракт, когда началась специальная военная операция, присоединившись к 810-й бригаде, которая базируется в Севастополе.

Он проявил отвагу и преданность, выполняя боевые задачи на сложных участках фронта. Погибнув в бою на Херсонском направлении, Сергей оставил светлую память и пример мужества. Мы скорбим о его утрате и выражаем соболезнования всем, кто его знал. Пусть земля будет пухом нашему герою.

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Кристина Ветер