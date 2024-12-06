Водитель, знай — за тонировку в Крыму арестуют на трое суток

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Евпатории автомобиль «Тойота», у которого передние стекла были слишком затемнены и не соответствовали требованиям безопасности.
Выяснилось следующее – водителя именного этого авто уже останавливали и именно за это нарушение. Но автовладелец рекомендациями сотрудников ГИБДД не внял, за что теперь и поплатился.
Водители, имейте в виду, что за тонировку стекол, которая не отвечает нормам безопасности можно получить наказание в виде трех суток административного ареста.
Такое наказание и постигло водителя из Евпатории.
Госавтоинспекция Крыма напоминает, что по правилам светопропускание лобового и передних боковых стекол должно быть не менее 70%.
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Кристина Ветер