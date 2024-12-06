Некачественный товар — не всегда вина производителя

Напомним нашим читателям историю о червяках в сладких батончиках, которых обнаружили жители в одном из магазинов на улице Челнокова.

Покупатель, который приобрел испорченный товар, поспешил вернуть его в магазин. Продавец без разговора и споров деньги за товар отдал.

Сам производитель посетовал, что благодаря покупателю, который оперативно сообщил о некачественном товаре, торговый представитель компании выехал на место и забрал у нерадивого продавца просроченные батончики. Они были поедены молью, так как лежали с лета. Перемешивая свежий товар с просроченным, продавец продавал их по акции — пять по цене четырех.

«К сожалению, весь негатив чаще всего льется на производителя. Жалоба была только от одного человека, значит все остальные просто выкинули товар и соответственно, мы потеряли своих клиентов. Никто, конечно, не думает, что индивидуальный предприниматель мог плохо хранить продукт», — рассказал Севкору учредитель компании.

Редакция рекомендует внимательно следить за сроками годности, чтобы избежать подобных ситуаций.

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Анна Левина