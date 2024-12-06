Стали известны подробности ДТП в Севастополе: столкнулись четыре автомобиля

Сегодня «Севкор» стал очевидцем ДТП, которое произошло на перекрестке улиц ПОР и Юмашева.
Выяснились некоторые подробности, что же произошло.
В аварии пострадали четыре машины.
Как говорят в правоохранительных органах, 45-летний водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу Volvo, за рулем которого находился 23-летний водитель. В результате столкновения Volvo было отброшено на Nissan и BMW.
В массовом ДТП больше всего досталось водителю за рулем Mazda.
В настоящее время полиция проверяет обстоятельства ДТП и устанавливает все детали случившегося.
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Кристина Ветер