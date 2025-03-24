15 взрослых и один ребенок из пострадавшего в ДТП под Симферополем автобус находятся в больнице

Всего в автобусе находились 32 человека, из которых пострадали 27, из них: 7 детей, 8 тяжелораненых, 6 погибших.

Об этом сообщил глава администрации Симферопольского района Сергей Петелин по итогам экстренного совещания.

Также сообщалось, что 15 взрослых и один ребенок из пострадавшего в ДТП под Симферополем автобуса сейчас находятся в медучреждениях, уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Еще 13 человек осматривают врачи. Семеро детей получили медпомощь амбулаторно.

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Ольга Сурикова