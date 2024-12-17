Водитель насобирал штрафов на 1,5 млн. руб

Сотрудниками Госавтоинспекции остановили в Джанкое автомобиль Mercedes. Его водитель, 30-летний мужчина, накопил штрафов на общую сумму более 1,5 млн. руб., в том числе 43 административных штрафа за нарушение Правил дорожного движения на сумму 27 тысяч рублей.

Автомобиль собирались арестовать за непогашенные долги, но должник всю сумму оплатил в тот же день.

Уклонение от уплаты штрафа ведет к наказанию в виде административного штрафа в двукратном размере суммы от неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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Анна Левина