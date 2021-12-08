В Севастополе можно следить за ремонтом дорог по интерактивной карте

Что на ней доступно

В Севастополе жители могут следить за ходом дорожных работ с помощью интерактивной карты национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На интерактивной карте отображается информация по всем объектам программы текущего года, а также фото результатов дорожных работ прошлых лет.

В пресс-службе правительства города отметили, что за два года реализации нацпроекта в Севастополе — с 2019 по 2020 год — отремонтировано 162 дороги общей протяженностью 157 км. В программе 2021 года – работы на 70 автомобильных дорогах общей протяженностью около 50 км, а также капитальный ремонт 4 объектов протяженностью почти 5 км.

Напомним, прокуратурой Севастополя выявлено 68 нарушений при реализации нацпроекта по дорогам.

Ольга Сурикова