Внимание! Ограничение движения!

В связи с проведением праздника Рождества Христова на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» с 12:00 6 января до 22:00 8 января ограничат проезд и парковку транспорта на улицах Ерошенко и Надежды Островской.

Исключение будет действовать для:

▪️местных жителей;

▪️работников музейного комплекса «Херсонес»;

▪️оперативных и экстренных служб города;

▪️общественного транспорта.

Напоминаем, что раз в час от СОК имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР ходят бесплатные экспресс-шаттлы.

Также есть большая перехватывающая парковка возле Парка Победы, где можно оставить машину и уехать на городском автобусе № 74.

Кроме того, до музейного храмового комплекса можно добраться автобусами маршрута номер №22 (с 5-го км Балаклавского шоссе) и маршрута №73 (от центрального городского кольца).

Напоминаем стоимость проезда: банковской картой и ЕГКС — 30 рублей, наличными — 35 рублей. Автобус 74 ходит с интервалом 30 минут — час.